Visteon Aktie: Jetzt geht’s rund!

Für die Aktie Visteon aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 11.01.2023, 15:12 Uhr, ein Kurs von 143.69 USD geführt.

Visteon haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Visteon lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Visteon in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Visteon mit einem Wert von 24,6 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automatische Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,77 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Visteon-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Visteon-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Visteon vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 116,78 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -18,79 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (143,79 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Visteon somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.