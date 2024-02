Visteon Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Visteon liegt bei 58,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,17 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Situation als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Visteon eine Rendite von -3,16 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -14,59 Prozent, wobei Visteon mit 11,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visteon derzeit 20,92 und liegt damit 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 im Bereich "Automatische Komponenten". Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Visteon eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3804,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Automatische Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3804 Prozent. Daher wird die Aktie in diesem Vergleich als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.