Visteon Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Visteon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 5,56 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -24,38 Prozent für Visteon entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,62 Prozent im letzten Jahr, und Visteon lag 14,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Visteon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 139,41 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 128,03 USD liegt damit deutlich darunter (Unterschied -8,16 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (122,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+4,76 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Visteon-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Visteon-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 26 liegt. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage, ist Visteon weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Visteon-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Visteon festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral"-Rating führt.