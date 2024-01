Visteon Aktie: Endlich geschafft?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visteon beträgt 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,1 leicht über dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Visteon-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 155,2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 31,63 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 117,91 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Visteon-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem GD200 von 136,92 USD und dem GD50 von 120,75 USD notiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und "Neutral" entsprechend. Insgesamt erhält die Visteon-Aktie aufgrund dieser Analyse ein "Neutral"-Rating.