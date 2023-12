Visteon Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Visteon-Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 liegt bei 137,83 USD, während der Kurs der Aktie bei 124,9 USD liegt, was einer Abweichung von -9,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 121,4 USD, was einer Abweichung von +2,88 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI-Wert von 70,09 als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25-Wert von 42,67 zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media in Bezug auf Visteon waren in letzter Zeit positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Aktien-Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Visteon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.