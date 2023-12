Vistar Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Internet-Stimmung und der Buzz können sich auf die Aktienbewertungen auswirken. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung hat Vistar eine mittlere Aktivität gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vistar derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 % im "Bauwesen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Vistar war neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Vistar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,78 %, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -1,44 % gefallen sind, was eine Unterperformance von -52,34 % bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Vistar mit -52,28 % unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Vistar ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.