Vistar Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vistar wird als neutral bewertet, da es zuletzt weder besonders positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien gab. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vistar beschäftigt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 16 liegt, was bedeutet, dass die Börse 16 Euro für jeden Euro Gewinn von Vistar zahlt. Dies ist 66 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 74,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vistar überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 60,87, was bedeutet, dass Vistar weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Vistar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,43 Prozent im Branchenvergleich für Vistar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Vistar um 41,03 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.