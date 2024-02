Vistar Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Vistar in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Diskussionen festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Vistar-Aktie auch in diesem Punkt ein "neutral" Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Baubranche weist Vistar eine Dividendenrendite von 0% auf, was 6,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Vistar liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält Vistar eine "neutral" Bewertung für den RSI.

Insgesamt wird die Anleger-Stimmung bezüglich Vistar als neutral eingestuft, und die Aktie erhält in den verschiedenen analysierten Bereichen überwiegend neutrale oder negative Bewertungen.