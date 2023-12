Vistar Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Vistar-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen aktuell 52,38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Vistar-Aktie basierend auf dem RSI mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 41,61 Prozent entspricht. In der Branche "Bauwesen" liegt die Aktie sogar um 41,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Vistar festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vistar-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert deutlich darunter liegt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Vistar-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.