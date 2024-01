Vistar Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vistar liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16 Euro für jeden Euro Gewinn von Vistar zahlt. Dies stellt eine Unterbewertung dar, da vergleichbare Werte in der Branche im Durchschnitt mit einem KGV von 47 gehandelt werden. Aufgrund dieses Verhältnisses wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vistar. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vistar wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik fällt bei Vistar negativ aus, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer Differenz von -6,32 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält Vistar in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Vistar eine Performance von -46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -5,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,36 Prozent im Branchenvergleich für Vistar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,06 Prozent hatte, lag Vistar um 40,94 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.