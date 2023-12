Vistar Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Derzeitige Analyse von Vistar-Aktien Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Vistar-Aktien wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine neutrale Einstufung hin, da die Diskussionsintensität als mittel und die Rate der Stimmungsänderung als gering bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich für Vistar in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Vistar liegt aktuell bei 64,29 und wird daher als neutral eingestuft, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Unsere Redaktion stuft daher das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Vistar im vergangenen Jahr eine Rendite von -46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Vistar 42,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" liegt Vistar aktuell 42,35 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".