Vistar Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Bewertung des RSI der Vistar liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, gibt es keinen signifikanten Unterschied in der Beachtung des Unternehmens. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Vistar-Aktie.

Die Dividendenrendite für Vistar beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,67 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,67) für diese Aktie. Daher erhält Vistar von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Vistar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.