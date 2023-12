Vistar Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Vistar wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild.

Nach fundamentalen Kriterien gilt die Aktie von Vistar als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,3 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" ist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Vistar bei 0,09 HKD, während die Aktie selbst bei 0,06 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -33,33 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,06 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vistar liegt bei 52,63 und für 25 Tage bei 40,43, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Vistar basierend auf verschiedenen Kriterien wie Diskussionsintensität, fundamentalen und technischen Analysen sowie dem RSI.