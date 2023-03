Vista ruft zum Vista-Ideenwettbewerb auf: 7.000 Euro für die besten Marketingerfolge

München (ots) -Marketing ist DIE Erfolgsdisziplin: wichtig in guten Zeiten, essentiell in turbulenten und absolut notwendig in Krisenzeiten. Als Design- und Marketingpartner von Kleinunternehmen ruft Vista deshalb bis zum 16. März dazu auf, erfolgreich umgesetzte Marketing-Storys zu teilen - ob die Umsetzung mit Vista-Produkten erfolgte oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das Unternehmen zeichnet die sechs besten Erfolgsgeschichten beim Vista-Ideenwettbewerb 2023 (https://www.ideenwettbewerb2023.de/) mit je 7.000 Euro aus.Kreatives Verpackungsdesign, eindrucksvolle Flyer oder innovative Give-Aways - drei von unendlich vielen Marketingtools, die die Produkt- oder Business-Bekanntheit steigern und aktuell gerne von kleinen Unternehmen genutzt werden. Das zeigt die neue Vista (https://vista.com/de/)-Befragung unter Kleinunternehmer:innen*. Die Mehrheit (71 Prozent) hat Marketing als wichtigen Treiber für Wachstum erkannt. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) investiert trotz der angespannten Lage in Marketing und Werbung. Ein Trend, den Vista als Design- und Marketingpartner von Kleinunternehmer:innen und Solopreneur:innen unterstützt. Der Vista-Ideenwettbewerb ist nun ein neuer Hebel, um ihre Kreativität zu honorieren und zu fördern. Die Teilnehmenden können sich bis einschließlich 16. März mit ihrem Marketingerfolg aus dem vergangenen oder diesem Jahr auf der Contest Website (https://www.ideenwettbewerb2023.de/) per Video oder schriftlich bewerben. Die Einsendungen müssen nicht zwangsläufig mit Vista-Produkten umgesetzt worden sein, es zählen alle Ideen. Die sechs besten Projekte prämiert Vista mit Auszeichnungen, die aus je 7.000 Euro, einem 500-Euro-Gutschein für alle Print Artikel von VistaPrint (https://www.vistaprint.de/) und einem 12-monatigen Pro Account beim Online-Designtool VistaCreate (https://create.vista.com/) im Wert von 120 Euro bestehen. Darüber hinaus profitieren die Wettbewerber:innen nicht nur selbst. Sie inspirieren zudem andere Unternehmer:innen, sich ebenfalls im Marketing auszuprobieren.Mehr Budget für noch mehr AufmerksamkeitLaut Vista-Befragung ist für 60 Prozent der deutschen Kleinunternehmen der wichtigste Marketingkanal immer noch der persönliche Kontakt, gefolgt von der eigenen Website (56 Prozent) und den sozialen Medien (54 Prozent). Es bietet sich also an, die finanzielle Unterstützung beispielsweise in ein großes Event zu investieren, das Aufmerksamkeit bei Presse und Kundschaft weckt und ihr Geschäft voranbringt. Die Teilnahme an dem Ideenwettbewerb ist einfach: In einem kurzen Video erzählen die Bewerber:innen, wer sie sind, was ihr Business auszeichnet, welchen Marketingerfolg sie in den vergangenen Monaten feierten, und wofür sie die 7.000 Euro verwenden würden. Eine schriftliche Einsendung ist ebenfalls möglich und erfolgt - wie auch das Video - über das Bewerbungsformular auf der Contest Website**. Eine Fachjury kürt anschließend die besten sechs Ideen. Die Jury bewertet die Einsendungen nach Inspiration und dem Mehrwert für andere Kleinunternehmer:innen, der Originalität der Idee sowie der Motivation und dem Ziel der Teilnahme.Wer darf teilnehmen?Beim Wettbewerb sind alle Personen ab 18 Jahren zugelassen, die als neben- oder hauptberufliche Solopreneur:innen oder Kleinunternehmer:innen (weniger oder genau zehn Mitarbeitende) arbeiten, die einen gemeldeten Sitz in Deutschland haben und diese Tätigkeit vor dem 1. Januar 2023 angemeldet haben. Die Bewerbungsfrist endet am 16. März 2023 um 23:59 Uhr. Bei Fragen wenden Sie sich telefonisch an 030 / 567 960 69 oder per Mail an kundenservice@vistaprint.com. Vista wird die sechs ausgewählten Bewerberinnen oder Bewerber bis spätestens 1. Mai kontaktieren und bis zum 24. Mai 2023 öffentlich auf dem Instagram Kanal @vista_de (https://www.instagram.com/vista_de/) bekanntgeben.*SBO Sentiment Tracker; Stand Oktober-Dezember 2022; vierteljährliche Befragung der Vista Kund:innen**Mehrfacheinreichungen werden nicht zugelassen und automatisch disqualifiziert.Über VistaVista ist der Design- und Marketingpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt. Das globale Remote-First-Unternehmen beschäftigt aktuell Mitarbeiter:innen in mehr als 25 Ländern. Seit über 20 Jahren kooperiert Vista eng mit Kleinunternehmen, lässt sich von ihnen inspirieren und setzt alles daran, Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse anzubieten. Vista ist der Design- und Marketingpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt. Das globale Remote-First-Unternehmen beschäftigt aktuell Mitarbeiter:innen in mehr als 25 Ländern. Seit über 20 Jahren kooperiert Vista eng mit Kleinunternehmen, lässt sich von ihnen inspirieren und setzt alles daran, Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse anzubieten. Zusammen stellen VistaPrint (https://www.vistaprint.de/), VistaCreate (https://create.vista.com/) und 99designs by Vista (https://99designs.de/) eine Fullservice-Adresse für Design, Digitales und Print dar, die die Präsenz von Kleinunternehmen online und offline erhöht und sie bei ihrem Erfolg unterstützt.

Vista ist ein Cimpress-Unternehmen (Nasdaq: CMPR).