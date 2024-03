Vista Outdoor Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Vista Outdoor: Analyse der Aktienbewertung

Die Dividende von Vista Outdoor liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (3,37 %) als niedrig einzustufen ist. Dies bedeutet eine Differenz von 3,37 Prozentpunkten und führt zur Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vista Outdoor bei 28,93 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 33,3 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +15,11 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,47 USD, was einer Distanz von +9,29 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Vista Outdoor liegt derzeit bei 17,51 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, weshalb das Wertpapier als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Vista Outdoor in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Vista Outdoor spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Vista Outdoor in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.