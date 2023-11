Vista Outdoor Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse von Vista Outdoor zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 27,87 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 27,89 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +0,07 Prozent, was eine neutrale Bewertung ergibt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 27,8 USD, was einer Abweichung von +0,32 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete die Aktie von Vista Outdoor im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,74 Prozent, was 13,36 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,61 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 30,4 Prozent, wobei Vista Outdoor aktuell 40,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Vista Outdoor-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Vista Outdoor aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 41 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 47,01 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vista Outdoor 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" mit einem Durchschnittswert von 61 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.