Vista Outdoor Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Unternehmen Vista Outdoor wird von Analysten als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 7,61 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 40,19. Dies entspricht einer Abweichung von 81 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -15,39 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Anlegerstimmung bezüglich Vista Outdoor ist laut Diskussionen in sozialen Medien größtenteils positiv. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weichen jeweils um +11,16 Prozent und +7,16 Prozent ab, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend wird die Vista Outdoor-Aktie sowohl fundamental als auch aus technischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.