Vista Outdoor Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Vista Outdoor gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Vista Outdoor hat hier einen Wert von 6,38, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 62,22. Das macht die Aktie unterbewertet und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Bei der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 607,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Vista Outdoor derzeit bei 27,85 USD, und die Aktie erhält die Einstufung "Neutral". Der Aktienkurs selbst ging bei 28,18 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +1,18 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 26,85 USD, was einer Differenz von +4,95 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".