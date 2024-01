Vista Oil Gas ADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und Werte dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von Vista Energy Sab De Cv liegt bei 57,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 59,3 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und das Aufkommen von Diskussionen in der Internet-Kommunikation können mit Hilfe einer Analyse präzise erkannt werden. Die Stimmung für Vista Energy Sab De Cv hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert und wird daher von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dafür erhält Vista Energy Sab De Cv eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Vista Energy Sab De Cv diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vista Energy Sab De Cv eine Dividendenrendite von 0% aus, was 4,36 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,36%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.