Vista Oil Gas ADR Aktie: Immer langsam!

Die Dividendenrendite von Vista Energy Sab De Cv liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,49 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 7,74, was 32 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11 im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Vista Energy Sab De Cv liegt bei 46,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 43,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 509,99 MXN um -1,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der Kurs jedoch um +15,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200), was zu einer insgesamt positiven Einschätzung als "Gut" führt.