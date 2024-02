Vista Oil Gas ADR Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Cemat":

Die technische Analyse von Vista Energy Sab De Cv zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 477,77 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 615,81 MXN liegt, was einer Abweichung von +28,89 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 537,23 MXN liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vista Energy Sab De Cv beläuft sich auf 9,54, während der RSI25 bei 28,82 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Fundamental betrachtet ist die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,74, was einem Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,37 entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neun Tage lang vor allem positive Themen diskutiert. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Vista Energy Sab De Cv eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.