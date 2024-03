Vista Gold Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Vista Gold hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -4,72 Prozent um mehr als 43 Prozent verringert. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 38,76 Prozent. Auch hier liegt Vista Gold mit 43,48 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Vista Gold aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 45,45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25 beträgt 37,74, auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Analystenrating für Vista Gold zeigt, dass in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben wurde. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Für den aktuellen Kurs von 0,48 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 368,75 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 2,25 USD, was als positive Einschätzung zu werten ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vista Gold mit 0,48 USD als positiv bewertet, da er um +11,63 Prozent über dem GD200 (0,43 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 0,4 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +20 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Vista Gold-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.