Vista Gold Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Diskussionen rund um Vista Gold in den sozialen Medien geben derzeit kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Vista Gold bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Vista Gold in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Vista Gold daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Vista Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8342,85 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 8342,85 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, sehen insgesamt eine positive Entwicklung für Vista Gold. Von den insgesamt 1 Bewertung war keine negativ. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei 2,25 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 542,86 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" geführt.