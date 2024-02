Vista Gold Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Vista Gold zeigt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine unterdurchschnittliche Performance. Mit einer Rendite von -32,69 Prozent liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 798,27 Prozent. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet Vista Gold mit einer Rendite von 830,96 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Vista Gold ausgesprochen haben, geben insgesamt eine positive Einschätzung ab. Von insgesamt 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen Einschätzungen und 0 negativen Bewertungen ergibt sich ein "Gut"-Rating. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Vista Gold bei 2,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs um 525 Prozent steigen wird, da er zuletzt bei 0,36 USD notiert war. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf der Analysten-Untersuchung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Vista Gold auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Vista Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine Dividendenrendite von 8342,81, was zu einer negativen Differenz von -8342,81 Prozent im Vergleich zur Vista Gold-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.