Vista Gold Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Im vergangenen Jahr erhielt Vista Gold insgesamt 1 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Updates in den letzten Monat. Die Kursprognose liegt bei 2,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 400 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Vista Gold bei -16,7 Prozent, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 53,43 Prozent, wobei Vista Gold mit 70,13 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Vista Gold beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün und negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Vista Gold. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.