Vista Gold Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie der Vista Gold wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv bewertet. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während 0 sie als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,25 USD, was einer Erwartung von 378,72 Prozent entspricht. Das derzeitige Schlusskursniveau von 0,47 USD wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 8287,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Vista Gold-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Vista Gold ist negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vista Gold-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 52, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 40 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Vista Gold.