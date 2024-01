VistaGen Therapeutics Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Dividendenpolitik von Vistagen Therapeutics erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 0, was eine negative Differenz von -2,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Vistagen Therapeutics-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Auch die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 138,1 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie von Vistagen Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 65,91 Punkten, während der RSI25 bei 35,16 Punkten liegt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen über Vistagen Therapeutics diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Vistagen Therapeutics von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, während das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Der RSI wird als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien.