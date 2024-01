Vislink Technologies Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Dividende von Vislink steht in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs und weist eine Differenz von -11546,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche auf. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vislink-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 72,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vislink-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,97 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,88 USD liegt, was einer Abweichung von -21,93 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,89 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Vislink-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.