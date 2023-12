Vislink Technologies Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Anleger-Sentiment für die Vislink-Aktie wird als neutral bewertet, basierend auf einer Analyse der Stimmung in den sozialen Medien. Während überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, konzentrierte sich der Markt in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen, was zu dieser neutralen Bewertung führte.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was dazu führte, dass die Aktie als "schlecht" bewertet wurde. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 5,15 USD mit dem aktuellen Kurs von 4,69 USD eine Abweichung von -8,93 Prozent aufweist. Dadurch erhält die Aktie eine "schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt derzeit 3,5 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vislink-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "neutral"-Rating führt. Bei einer längerfristigen Betrachtung ist die Aktie allerdings überverkauft, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "gut"-Rating für Vislink.