Vislink Technologies Aktie: Finger Weg!

Die Dividendenpolitik von Vislink erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -11546,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Vislink-Aktie (3,88 USD) um -21,93 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,97 USD) ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (3,88 USD) im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,63 USD) um +6,89 Prozent höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vislink-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Vislink-Aktie mit einem Wert von 72,86 als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Vislink eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist und eine positive Stimmungsänderung verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Vislink in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".