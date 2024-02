Visium Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Technik der visuellen Analyse und die technische Analyse sind zwei verschiedene Konzepte. Die Technische Analyse bezieht sich auf die Analyse, die auf dem Prinzip der Preisbewegungen beruht. Wir schauen uns an, wie sich der Preis über die Zeit verhält. Die technische Analyse basiert auf der Annahme, dass der Kurs bereits alle verfügbaren Informationen widerspiegelt. Daher können Analysten anhand historischer Preisbewegungen mögliche zukünftige Kursbewegungen vorhersagen.

In Bezug auf Visium zeigt sich, dass die gezahlte Dividende in Verbindung mit dem jeweiligen Kurs eine Dividendenrendite von 0 % ergibt. Diese Rendite ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen von 2,21 % niedriger. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Visium festgestellt werden. Das Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet. Jedoch konnte eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Visium für diese Stufe daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Visium-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dieser Wert zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 57,79 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Visium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,0155 USD) deutlich darüber liegt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-22,5 Prozent). Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Fall. Insgesamt ergibt sich daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Visium.