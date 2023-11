Visionstate Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Aktien. Ein Trendfolgeindikator wie der gleitende Durchschnitt gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Bei der Visionstate-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,02 CAD, was einem neutralen Bewertungsrating entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 CAD führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Visionstate wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die langfristige Diskussionsintensität wird als neutral bewertet, da kaum Änderungen in der Stimmung festgestellt wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Visionstate liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25 von 60 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Visionstate-Aktie auf Basis des RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Visionstate-Aktie aufgrund der trendfolgenden Indikatoren, der Anleger-Stimmung und des RSI ein neutrales Bewertungsrating erhält.