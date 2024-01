Visionox Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien besonders positiv über Visionox diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit bekommt Visionox insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visionox mit 3467,77 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +20,6 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Allerdings ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung mit einer Abweichung von -5,44 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Visionox-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.