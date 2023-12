Visioneering Technologies, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Visioneering-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 AUD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,23 AUD verzeichnet, was einem Unterschied von -8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt ebenfalls 0,23 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Visioneering-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien und Diskussionen mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Visioneering-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (45,45 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Visioneering weisen auf eine durchschnittliche Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung erhält die Visioneering-Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.