Visionary Gold Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

Die Diskussionen über Visionary Metals in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Visionary Metals bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Visionary Metals derzeit bei 0,08 CAD. Somit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,09 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 0,09 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Visionary Metals liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 80, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Visionary Metals im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Metalle und Bergbau eine Rendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.