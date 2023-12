Visionary Gold Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Visionary Metals Aktie wird von Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -3,84 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet.

Auch der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, ergibt eine "Schlecht"-Einstufung, da der RSI bei 100 liegt. Dies deutet auf eine überkaufte Situation hin. Ebenso ist der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 100 ein Anzeichen für eine negative Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 0,05 CAD eine Abweichung von -37,5 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,08 CAD aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (0,07 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Aktie von Visionary Metals als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen feststellbar waren und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Zusammenfassend wird die Visionary Metals Aktie aufgrund der Dividendenpolitik, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

