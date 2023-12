Visionary Gold Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den vergangenen zwei Wochen wurde Visionary Metals von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt ist die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau, weshalb die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Visionary Metals bei 0,05 CAD liegt und damit um 37,5 Prozent unter dem GD200 (0,08 CAD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Darüber hinaus liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 0,07 CAD, was zu einem Abstand von -28,57 Prozent führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Visionary Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,83 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,83 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Visionary Metals liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 100, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und daher die Bewertung "Schlecht" erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, Dividendenpolitik und den Relative Strength Index für die Aktie von Visionary Metals.