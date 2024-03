Visionary Education Technology Holdings tut es schon wieder?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf die Aktie von Visionary zeigt sich ein insgesamt negatives Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf einen negativen Trend hin, was die Gesamtbewertung der Aktie weiter verschlechtert.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls keine positiven Signale. Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50 zeigt einen leicht negativen Trend an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung der Visionary-Aktie aufgrund sowohl weicher als auch harter Faktoren.