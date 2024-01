Visionary Education Technology Holdings Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den letzten Wochen konnte bei Visionary Education eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Visionary Education in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Bewertung zeigt einen aktuellen Kurs von 0,196 USD, was einer Entfernung von -48,42 Prozent vom GD200 (0,38 USD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,16 USD, was einem Abstand von +22,5 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Visionary Education-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Visionary Education wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 56,25 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.