Visionary Education Technology Holdings Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Anleger-Sentiment für die Visionary-Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter den Anlegern. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -29,25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiveren Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Visionary-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer insgesamt positiven Einstufung des RSI führt.

Die Stimmung rund um Visionary hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.