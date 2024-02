Visionary Education Technology Holdings Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Visionary eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Visionary daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,29 USD für die Visionary-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,178 USD, was einem Unterschied von -38,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,11 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Visionary für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Visionary-Aktie liegt bei 40 und zeigt somit weder überkaufte noch -verkaufte Signale an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (55,4) deutet weder auf überkaufte noch -verkaufte Signale hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt die RSI-Bewertung daher ein "Neutral"-Rating für Visionary.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Visionary-Aktie daher ein "Gut"-Rating.