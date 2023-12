Visionary Education Technology Holdings Aktie: Keine Angst!

Die Visionary Education-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht, die verschiedene Aspekte wie den Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 und 50 Handelstage sowie den Relative Strength Index (RSI) umfasst. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,214 USD liegt und somit um -49,05 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,15 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+42,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Visionary Education-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass Visionary Education momentan überverkauft ist und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich hingegen, dass Visionary Education auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Visionary Education bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde festgestellt, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral war. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Neutral" führte.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Visionary Education-Aktie.