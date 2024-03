Visionary Education Technology Holdings Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bewertung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Visionary heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,36 Punkten, was bedeutet, dass Visionary überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 58,43, was darauf hindeutet, dass Visionary weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz hat die Aktie von Visionary eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Einschätzungen rund um Visionary überwiegend negativ sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Visionary sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet wird, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Visionary derzeit als "Schlecht" bewertet wird, sowohl im Hinblick auf den RSI, Sentiment und Buzz, als auch auf Basis der technischen Analyse.