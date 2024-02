Visionary Education Technology Holdings Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Visionary-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 49,69, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Visionary.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Visionary-Aktie von 0,2 USD derzeit um +5,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -28,57 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Visionary in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation an sechs Tagen die Diskussion dominierte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde bei Visionary eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Visionary daher für diese Stufe ein "Gut".