Visionäre Konferenz in Riad: FII Institute arbeitet mit internationalen Führungspersönlichkeiten zusammen

Riad (ots/PRNewswire) -Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat heute wichtige strategische Partnerschaften mit einigen der weltweit bekanntesten Organisationen und Unternehmen im Vorfeld seiner bisher größten Fachveranstaltung, der 6. Ausgabe der FII, die diesen Monat in Riad stattfindet, bekannt gegeben.Auf der Liste der Partner stehen wichtige internationale und regionale Akteure wie die HSBC, BNY Mellon, die Soft Bank, Reliance und Standard Chartered, die sich an den Diskussionen auf der diesjährigen Konferenz beteiligen werden.Vertreter von Partnerorganisationen werden sich an wichtigen Gesprächen beteiligen, beispielsweise über die Zukunft der weltweiten Energieversorgung, die Perspektive für so genannte „Changemaker" in Bezug auf die neue Weltordnung, die meta-industrielle Revolution, die Rettung der Ozeane und die Gestaltung von Städten für die Zukunft. Außerdem werden die Partner Sitzungen mit Visionären aus aller Welt moderieren, unter anderem Podiumsdiskussionen mit Nobelpreisträgern und Plenarsitzungen über die Zukunft des Risikokapitalismus und Frauen in leitenden Positionen weltweit.Das FII Institute bringt führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, dem Investitionsbereich, von Behörden, von Nichtregierungsorganisationen und anderen Bereichen zusammen, um über die wichtigsten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Trends und Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren. Die Partner des Instituts leisten während der gesamten dreitägigen Veranstaltung einen Beitrag in Form von Plenardiskussionen, erweiterten Technologieräumen, Workshops zu neuen Trends, globalen virtuellen Zentren, Marktplatzdebatten und Seminaren für Führungskräfte.Richard Attias, CEO des FII Institute, kommentierte: „Wir heißen strategische Partner aus den größten und bedeutendsten Unternehmen der Welt willkommen, die mit uns wichtige und dringende Gespräche zur Gestaltung der neuen Weltordnung führen werden. Unsere Partner kommen aus verschiedenen Branchen und Ländern und helfen uns, eine ganzheitliche Vision zu entwickeln, die alle einbezieht."Im Rahmen dieser Partnerschaften wird die FII eine Reihe von führenden Vertretern aus der Regierung und dem Privatsektor als Redner auf der dreitägigen Veranstaltung begrüßen, darunter:- Public Investment Fund – H.E. Yasir Al-Rumayyan- Ministerium für Investitionen – S.E. Khalid Al-Falih, Minister für Investitionen- Aramco – Amin Nasser, Präsident und Chief Executive Officer- BNY Mellon – Akash Shah, Senior Executive Vicepresident und Chief Growth Officer- Fonds für kulturelle Entwicklung – Mohammed bin Abdulrahman bin Dayel – Chief Executive Officer- Diriyah Gate Development Authority – Jerry Inzerillo, Chief Executive Officer- Emaar – S.E. Mohamed Ali Alabbar, Gründer und Vorsitzender- HSBC – Noel Quinn, Global Chief Executive Officer- Ma'aden – Robert Wilt, Chief Executive Officer- Masar – Yasser Abuateek, Chief Executive Officer- Red Sea – John Pagano, Chief Executive Officer- Reliance Industries – Mukesh D. Imbani, Chief Executive Officer- Royal Commission for AlUla – Amr AlMadani – Chief Executive Officer- Roshn – David Grover, Chief Executive Officer- SABIC – Abdulrahman Al-Fageeh, Amtierender Geschäftsführer- Sanabil – Hani Enaya, Leiter der Investitionsabteilung- Saudi Telecommunication Company – Olayan Alwetaid, Chief Executive Officer- SoftBank – Rajeev Misra – Chief Executive Officer- Standard Chartered – Bill Winters, Chief Executive Officer- Tonomus– Joseph Bradley, Chief Executive OfficerDarüber hinaus arbeitet das FII Institute mit der Saudi National Bank und der Royal Commission for Riyadh City zusammen.Die 6. Ausgabe der FII findet vom 25. bis zum 27. Oktober unter dem Motto „Investing in Humanity: Enabling a New Global Order" (dt. In die Menschlichkeit investieren: Der Weg zu einer neuen Weltordnung) in Riad statt.REDAKTIONELLE HINWEISEDas Factsheet zur Veranstaltung finden Sie hier (https://fii-institute.org/wp-content/uploads/2022/07/FactSheet_Enabiling-a-New-Global-Order-6th-4.pdf).Informationen zum FII InstituteDas Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine neue weltweite gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung und einem Ziel: Etwas für die Menschen bewirken. Wir sind global, integrativ und den Grundsätzen des Umweltschutzes, der sozialen Verantwortung und der Unternehmensführung (ESG) verpflichtet. Wir fördern brillante Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen, und zwar in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1926284/FII_Institute.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/visionare-konferenz-in-riad-fii-institute-arbeitet-mit-internationalen-fuhrungspersonlichkeiten-zusammen-301656081.htmlPressekontakt:FII-Presseabteilung,media@fii-institute.or,+966 11 297 8011Original-Content von: FII Institute, übermittelt durch news aktuell