Vision Values Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert für Vision Values liegt bei 38,78, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Vision Values in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Vision Values keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Vision Values für diese Stufe daher ebenfalls ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Vision Values ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 107,8 auf, was 154 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (42,4). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.