Vision Values Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Vision Values liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor um 68,57 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 6,39 Prozent liegt Vision Values mit 74,96 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Vision Values in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Vision Values in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vision Values von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert ergab überwiegend neutrale Themen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vision Values-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,07 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 HKD liegt, was einem Unterschied von -42,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf dieser Basis. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Einstufung für die Vision Values-Aktie.