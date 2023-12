Vision Values Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electron":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich in den letzten Wochen wenig Veränderung in der Stimmung für Vision Values gezeigt hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Vision Values derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 6,14 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vision Values bei 0,06 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,03 HKD lag, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Abschließend lässt die Analyse der Relative Strength Index (RSI) zu Vision Values ein "Neutral"-Rating zu, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,55) führen zu dieser Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Vision Values-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.