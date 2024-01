Vision Values Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Aktie von Vision Values wird sowohl nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als auch nach dem Relative Strength Index (RSI) als neutral eingestuft. In Bezug auf das KGV wird die Aktie als überbewertet betrachtet, da das KGV mit 107,8 insgesamt 153 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 42,57 beträgt. Dies führt zu einer fundamentalen Einschätzung der Aktie als "Schlecht".

Der RSI der Vision Values liegt bei 44,44 und der RSI25 bei 49,02, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dies bedeutet, dass die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in den letzten 7 bzw. 25 Tagen als neutral betrachtet werden.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Vision Values wird ebenfalls als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den vergangenen Tagen diskutiert wurden, zeigen eine neutrale Tendenz. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Vision Values im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen schlecht ab, da die Dividende bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 6,06 % liegt.

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Vision Values, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.