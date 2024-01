Vision Values Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Vision Values liegt bei 44,44, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,02 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies wird festgestellt, indem die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien beobachtet wird. Da bei Vision Values keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Vision Values bei 0,031 HKD liegt, was einer Entfernung von -48,33 Prozent vom GD200 (0,06 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 0,04 HKD, was zu einem Abstand von -22,5 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Vision Values im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (6,06 %) eine Dividende von 0 % hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Vision Values aufgrund dieser Analysen als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft.